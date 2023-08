Rete idrica - ultime notizie delle 15:00:02 di martedì 8 agosto 2023

Petra (in arabo: البتراء‎, al-Bitrāʾ, da πέτρα pétra «roccia» in greco) è un sito archeologico della Giordania, posto a circa 250 km a sud della capitale Amman, costruito 2000 anni fa, in un bacino tra le montagne a est del Wadi Araba, la grande valle che si estende dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba del Mar Rosso.