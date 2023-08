LiberEvento arriva - ultime notizie delle 22:15:56 di lunedì 14 agosto 2023

Giuseppe Severgnini, detto Beppe (Crema, 26 dicembre 1956), è un giornalista, saggista, opinionista e conduttore televisivo italiano. È editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, dov'è arrivato nel 1995. Per il quotidiano ha creato il blog/forum Italians nel 1998, tiene l'omonima rubrica dal 2001, la videorubrica FotoSintesi dal 2019 e il podcast RadioItalians dal 2021. Ha diretto il settimanale 7-Sette tra il 2017 e il 2019. È stato corrispondente in Italia per The Economist dal 1996 al 2003. Dal 2013 al 2021 è stato opinionista per The New York Times.