Sei Sorelle - ultime notizie delle 03:45:30 di lunedì 14 agosto 2023

Sei sorelle (Seis hermanas) è una telenovela spagnola trasmessa su La 1 dal 22 aprile 2015 al 21 aprile 2017 (ad eccezione della prima puntata, trasmessa in contemporanea su La 2). È creata da Ramón Campos e Gema R. Neira, diretta da Miguel Conde, David Ulloa, Inma Torrente, Jaime Botella, Antonio Hernández e Verónica Anciones, prodotta da TVE in collaborazione con Bambú Producciones ed ha come protagoniste Celia Freijeiro, María Castro, Mariona Tena, Marta Larralde, Candela Serrat e Carla Díaz.