Ciclismo Domenico - ultime notizie delle 02:44:38 di martedì 21 marzo 2023

Domenico Pozzovivo (Policoro, 30 novembre 1982) è un ciclista su strada italiano che corre per il team Israel-Premier Tech. Ha caratteristiche di scalatore ed è professionista dal 2005. Distintosi per costanza di piazzamenti nelle classifiche generali delle principali corse a tappe (ha terminato sette volte il Giro d'Italia nei primi dieci), in carriera ha vinto il Giro del Trentino 2012, una tappa al Giro d'Italia 2012, una tappa alla Volta Ciclista a Catalunya 2015 e una tappa al Giro di Svizzera 2017.