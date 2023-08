Ennesimo femminicidio - ultime notizie delle 15:11:22 di giovedì 17 agosto 2023

Incantesimo è una soap opera, imperniata sulle vicende della Clinica Life di Roma e sulle storie sentimentali dei medici, infermieri ed avvocati che in essa lavorano. Inizialmente concepita come soap opera di prima serata, poi nelle ultime due stagioni si è deciso di farla divenire una soap opera giornaliera. È andata in onda tra il 1998 e il 2008 in dieci stagioni su Rai Uno e Rai Due.