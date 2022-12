Netflix per - ultime notizie delle 02:51:54 di venerdì 23 dicembre 2022

Netflix è una società statunitense operante nella distribuzione in streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d'intrattenimento a pagamento. Fu fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California. Nel 2014 Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. La sua sede centrale è a Los Gatos, in California. Altre sedi sono state in seguito create in Brasile, India, Giappone, Corea del Sud, Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e in Italia. È tra le maggiori piattaforme streaming di film e serie tv insieme a Prime Video, Disney+, Crunchyroll, HBO Max, Hulu, Paramount+ e Peacock.