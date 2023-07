Foggia ritrovati - ultime notizie delle 10:29:30 di mercoledì 12 luglio 2023

La chiesa della Beata Maria Vergine Assunta in Cielo, o chiesa della Santa Maria di Foggia, più comunemente chiamata duomo oppure cattedrale di Foggia, è stata costruita nel 1170 in stile romanico pugliese, con influenze pisane soprattutto al primo ordine di archi ciechi decorati con losanghe, è stata danneggiata e successivamente restaurata in stile prettamente barocco dopo il terremoto del 1731. La cattedrale di Foggia è strettamente collegata al ritrovamento dell'Iconavetere, una tavola che rappresenta una rarissima Vergine Kyriotissa, la cui storia si fonda con quella della nascita della città. Secondo la tradizione l'immagine, avvolta da sette veli (da cui deriva il nome della Madonna dei Sette Veli), è stata ritrovata nel 1062 (altre fonti riportano il 1073) da un pastore, in un pantano, l'attuale piazza del Lago a Foggia. Fu dichiarata Monumento Nazionale nel 1940.