Double Ombré - ultime notizie delle 06:44:22 di domenica 5 febbraio 2023

Double Dragon è un film del 1994 diretto da James Yukich e tratto dalla serie di videogiochi Double Dragon. Protagonisti del film sono Mark Dacascos nel ruolo di Jimmy Lee e Scott Wolf nel ruolo di Billy Lee, insieme ad Alyssa Milano nel ruolo di Marian Delario e Robert Patrick nel ruolo di Koga Shuko, principale antagonista della storia. Nel film, Jimmy e Billy Lee sono descritti semplicemente come fratelli e non come gemelli, come accade nel videogioco, presumibilmente per spiegare la loro differente etnicità. La storia del film si svolge in una Los Angeles post-apocalittica, chiamata New Angeles.