Cina come - ultime notizie delle 06:37:59 di domenica 19 novembre 2023

La Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国S, Zhōnghuá Rénmín GònghéguóP ), detta anche solo Cina (中国S, ZhōngguóP; lett. "Paese di mezzo"), è uno Stato dell'Asia orientale. La Repubblica Popolare Cinese è stata in passato indicata come Cina popolare, al fine di distinguerla dalla Repubblica di Cina, comunemente chiamata Taiwan (o Formosa), indicata invece come Cina nazionalista. Entrambe le entità reclamano il controllo sul territorio complessivo cinese. La Repubblica Popolare Cinese con 1 miliardo e 400 milioni di abitanti nel 2023 è il secondo stato più popoloso del mondo, primo secondo alcune fonti.