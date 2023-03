Latina Reparto - ultime notizie delle 17:56:57 di domenica 19 marzo 2023

L'Aeroporto di Latina (ICAO: LIRL) è un aeroporto italiano situato in prossimità della località Casal delle Palme, 10 km a nord della città di Latina, lungo la Strada statale 7 Via Appia in direzione di Cisterna di Latina, nel territorio del comune di Latina. La struttura, intitolata alla memoria del Cap.Pilota Enrico Comani, Medaglia d'Oro al Valore Aeronautico, è dotata di una pista in asfalto lunga 1 700 m e larga 40 m, l'altitudine è di 28 m /97 ft, l'orientamento delle piste 12/30. L'aeroporto, militare ma aperto al locale Aeroclub e concessionari d'area, è gestito dall'Aeronautica Militare, la forza aerea italiana, ed effettua attività secondo le regole e gli orari VFR.