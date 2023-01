Arsenal big - ultime notizie delle 17:50:38 di sabato 28 gennaio 2023

La Premier League (nota anche come English Premier League, abbreviato EPL, al di fuori dell'Inghilterra) è la massima serie del campionato inglese di calcio. La prima edizione della massima serie inglese, all'epoca nota come First Division, si disputò nella stagione 1888-1889. Nel 1992 le 22 squadre affiliate alla First Division decisero di uscire dalla Football League, per ragioni economiche, istituendo l'odierna Premier League. La prima edizione della Premier League si disputò nella stagione 1992-1993.