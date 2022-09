Biciplan chilometri - ultime notizie delle 06:35:49 di sabato 24 settembre 2022

Pescara (/peˈskaːra/, , Pescàrë in abruzzese, Pëscàrë in dialetto pescarese) è un comune italiano di 119 223 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Abruzzo. È il comune più popoloso della regione ed è, insieme all'Aquila, sede degli uffici del consiglio, della giunta e degli assessorati regionali.