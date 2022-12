West Ham - ultime notizie delle 13:52:47 di martedì 6 dicembre 2022

Il West Ham United Football Club, meglio noto come West Ham United o più semplicemente come West Ham, è una società calcistica inglese con sede nel distretto londinese di Newham, più precisamente nel quartiere di Stratford. Milita in Premier League, la massima divisione del campionato inglese di calcio. Dal 1904 al 2016 lo stadio di casa del West Ham è stato il Boleyn Ground, demolito proprio nel 2016, anno dal quale disputa le partite casalinghe nel London Stadium.