Foti durissimo - ultime notizie delle 11:27:37 di domenica 6 agosto 2023

Il Fudbalski klub Crvena zvezda (in serbo: Фудбалски клуб Црвена звезда, Club Calcistico Stella Rossa), meglio noto come Crvena zvezda, in italiano come Stella Rossa, è la sezione calcistica dell'omonima società polisportiva serba con sede nella città di Belgrado. Milita nella Superliga, la massima serie del campionato serbo.