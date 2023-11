Juventus Inter alcune - ultime notizie delle 13:54:10 di domenica 26 novembre 2023

Lo Juventus Stadium (/juˈvɛntus stădĭum/), noto anche come Allianz Stadium per motivi di sponsorizzazione o più semplicemente come Stadium, è un impianto calcistico di Torino, situato nei quartieri Vallette e Lucento in prossimità dell'area Continassa, nella circoscrizione 5 nell'area nord-occidentale della città, al confine con Venaria Reale.