Controffensiva ucraina - ultime notizie delle 15:24:52 di sabato 10 settembre 2022

L'offensiva di Kiev è stata uno dei teatri dell'invasione russa dell'Ucraina del 2022. La capitale dell'Ucraina è stata obiettivo delle operazioni in quanto ospitante il quartier generale del governo ucraino e del comando militare. L'offensiva ha comportato attacchi della Russia lungo il confine russo-ucraino e bielorusso-ucraino iniziati il 24 febbraio 2022 per il controllo di Kiev e dell'oblast' di Kiev. Molti degli scontri più cruenti nel corso di tale offensiva si svolsero nel settore nord-occidentale della regione, coinvolgendo in particolar modo le aree di Buča, Irpin', Borodjanka e Hostomel'.