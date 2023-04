Nancy Coppola - ultime notizie delle 03:58:57 di giovedì 27 aprile 2023

La dodicesima edizione del reality show L'isola dei famosi è andata in onda in prima serata su Canale 5 dal 31 gennaio al 12 aprile 2017. Si è trattata della terza edizione trasmessa da Mediaset, con la conduzione di Alessia Marcuzzi per la terza volta consecutiva, affiancata in studio dall'opinionista Vladimir Luxuria, e con la partecipazione dell'inviato Stefano Bettarini. È durata 72 giorni, ha avuto 14 naufraghi e 11 puntate e si è tenuta presso Cayos Cochinos (Honduras).