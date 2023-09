Operazione Alto - ultime notizie delle 09:38:14 di giovedì 7 settembre 2023

Il Trentino-Alto Adige o Tirolo Meridionale ( AFI : /trenˈtino ˈalto ˈadiʤe/; Trentino-Südtirol in tedesco, Trentin-Südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto speciale dell'Italia Nord-orientale di 1 076 239 abitanti, con capoluogo Trento. Il territorio della Regione fu assegnato all'Italia nel 1919 in seguito al trattato di Saint Germain per la vittoria del Regno d'Italia al fianco dell'Intesa sull'Impero austro-ungarico durante la Prima guerra mondiale, compiendo così l'unificazione nazionale iniziata nel Risorgimento.