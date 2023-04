Rinunciano alla - ultime notizie delle 19:56:32 di lunedì 10 aprile 2023

Una caccia alle uova è un gioco, tradizionalmente associato al periodo pasquale, in cui i bambini cercano le uova decorate o uova di cioccolato avvolte in carta stagnola di diverse dimensioni e nascoste in diversi luoghi. Tante persone rinunciano ai dolci quanto il loro sacrificio quaresimale, e gli individui li consumano dopo essersi astenuti da essi durante i quaranta giorni precedenti la Quaresima.