PS5 rate - ultime notizie delle 19:11:28 di giovedì 22 dicembre 2022

La PlayStation 5 (abbreviata con la sigla PS5) è una console per videogiochi prodotta da Sony Interactive Entertainment. Annunciata come successore di PlayStation 4 il 7 gennaio 2020 al CES di Las Vegas, fa parte della nona generazione di console, e compete commercialmente con Xbox Series X e Series S di Microsoft e Nintendo Switch di Nintendo. Il design è stato reso noto l'11 giugno 2020, e la console è in vendita negli Stati Uniti, in Giappone e nel resto del mondo dal 12 novembre dello stesso anno, mentre in Europa dal successivo 19 novembre.