contributi figurativi - ultime notizie delle 08:00:51 di lunedì 16 ottobre 2023

I contributi figurativi o contributi nozionali, detti anche contributi previdenziali figurativi o contributi sociali figurativi, in Italia e nell'ambito della previdenza di primo pilastro, consistono nel riepilogo dei contributi versati, contributo soggettivo, contributo integrativo per gli iscritti alle casse dei liberi professionisti e i contributi previdenziali in genere versati individualmente o dal datore di lavoro per gli iscritti all'INPS o da quelli accreditati gratuitamente in specifiche situazioni.