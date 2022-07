Barcellona ancora - ultime notizie delle 21:59:58 di giovedì 21 luglio 2022

Barcellona (pron. "Barcellóna"; in catalano Barcelona [bəɾs̙əˈlonə] e in spagnolo Barcelona [baɾθeˈlona]) è una città della Spagna di 1 636 732 abitanti (area metropolitana istituzionale: 3 239 337 abitanti), capoluogo della Catalogna, una comunità autonoma della parte orientale dello Stato, oltre che dell'omonima provincia e della comarca del Barcelonès: soprannominata Ciutat Comtal o Ciudad Condal (Città dei Conti), è la seconda città della Spagna per numero di abitanti dopo la capitale Madrid.