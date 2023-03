Viola come - ultime notizie delle 08:08:01 di sabato 18 marzo 2023

Viola come il mare è una serie televisiva italiana trasmessa in prima serata su Canale 5 dal 30 settembre 2022. È diretta da Francesco Vicario, è prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI ed ha come protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. È basata sul romanzo Conosci l'estate di Simona Tanzini edito da Sellerio Editore.