Baby davanzale - ultime notizie delle 04:04:19 di giovedì 27 luglio 2023

The Beatles (noto anche come White Album o in italiano come Doppio bianco) è il nono album dell'omonimo gruppo musicale britannico (decimo considerando anche l'album Magical Mistery Tour, in origine pubblicato come LP solo negli USA e come EP in UK), pubblicato nel 1968 dalla Apple Records e prodotto da George Martin; venne messo in commercio nel Regno Unito il 22 novembre 1968. La rivista Rolling Stone lo ha inserito nel 2012 al decimo posto della lista dei 500 migliori album mentre la rivista NME lo posiziona al nono posto della sua analoga classifica dei migliori 500 album; compare anche nel volume 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Venne considerato come uno dei più grandi, importanti e complessi capolavori musicali del XX secolo e tutti i tempi per l'enorme varietà dei generi musicali e testi.