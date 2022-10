Zucca benefici - ultime notizie delle 18:57:56 di sabato 22 ottobre 2022

Cucurbita ficifolia Bouché detta zucca siamese è una pianta della famiglia delle Cucurbitaceae, coltivata come ortaggio per i suoi frutti - commestibili sia maturi, adatti per fare confettura, sia immaturi, utilizzati in cucina come le zucchine - per i semi con cui si fanno dei dolci e per le foglie. L'International Society for Horticultural Science la indica con il nome comune in inglese di zucca dai sette anni.