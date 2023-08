Crollo rublo - ultime notizie delle 10:02:33 di mercoledì 16 agosto 2023

Il rublo bielorusso (in bielorusso: рубель, codice ISO BYN, prima del 2000 - BYB) è la moneta ufficiale della Bielorussia. L'abbreviazione della valuta è Br. 1 rublo è diviso in 100 kapiejka, non più in circolazione già da qualche anno a causa dell'inflazione interna del paese; ad oggi infatti la nuova abbreviazione della valuta è BYN.