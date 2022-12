giocatore che - ultime notizie delle 01:21:10 di venerdì 23 dicembre 2022

Giocatore singolo, singolo giocatore o raramente monogiocatore, in inglese single-player, è una locuzione utilizzata nel mondo dei videogiochi per indicare la modalità di gioco in cui una sola persona prende parte al gioco per tutta la durata della partita. Si differenzia quindi dal multigiocatore. Una «partita in singolo» indica una sessione di gioco giocata in questa modalità, mentre un «gioco per giocatore singolo» indica un videogioco in cui il singolo è l'unica modalità di gioco disponibile.