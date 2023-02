Swamp Thing - ultime notizie delle 22:17:05 di mercoledì 1 febbraio 2023

Swamp Thing è un personaggio immaginario dei fumetti apparso per la prima volta in una storia di 8 pagine dell'albo n. 92 della serie antologica House of Secrets (data di copertina luglio 1971), pubblicato dalla casa editrice statunitense DC Comics. Questa prima storia venne realizzata da Len Wein (testi) e Berni Wrightson (disegni). I presupposti delle sue origini - un uomo assassinato che però risorge come mostro per vendicarsi dopo essere stato avvolto dalle acque di una palude - non erano originali in quanto già visti più volte nei racconti a fumetti di genere degli anni cinquanta e sessanta. Joe Orlando, curatore editoriale della serie, rimastone però affascinato, decise di puntare sul personaggio e, insieme a Wein, creò la figura di Alec Holland, scienziato che sperimenta una formula per il rapido accrescimento dei vegetali, con l'intento di porre fine alla fame nel mondo ma che, a causa di un complotto per sabotarlo, rimase ucciso; grazie però alla sua stessa formula, unita ai liquami organici vegetali, rinascerà come la creatura che diverrà conosciuta come Swamp Thing.