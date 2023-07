Wimbledon 2023 - ultime notizie delle 03:48:21 di venerdì 14 luglio 2023

Il Torneo di Wimbledon 2023 è la 136ª edizione dei Championships, torneo di tennis che si gioca sull'erba e terza prova stagionale dello Slam per il 2023; si disputa tra il 3 e il 16 luglio 2023 sui 19 campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, comprendendo per la categoria Seniors i tornei di singolare maschile e femminile, e di doppio maschile, femminile e misto. Novak Đoković è il campione in carica del singolare maschile 2022, mentre Elena Rybakina del singolare femminile 2022.