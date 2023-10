Serafini clamoroso - ultime notizie delle 00:22:10 di martedì 10 ottobre 2023

Curiosità: Andrij Mykolajovyč Ševčenko (in ucraino Андрій Миколайович Шевченко; in russo Андрей Николаевич Шевченко, Andrej Nikolaevič Ševčenko; Dvirkivščyna, 29 settembre 1976) è un allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino, di ruolo attaccante.