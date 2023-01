NBA aggiornamenti - ultime notizie delle 00:56:09 di martedì 10 gennaio 2023

La stagione della NBA 2020-2021 è stata la 74ª edizione del campionato NBA. A causa della pandemia di COVID-19, la regular season è stata accorciata a 72 partite ed è iniziata il 22 dicembre 2020. I playoff sono stati provvisoriamente programmati per essere svolti nella classica formula a 16 squadre, da giocarsi a partire dal 22 maggio fino al 21 luglio 2021. A causa delle restrizioni imposte dal governo canadese per il passaggio del confine tra i due stati a causa della pandemia di COVID-19, i Toronto Raptors hanno giocato le loro gare casalinghe alla Amalie Arena di Tampa in Florida.