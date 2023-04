Soffri colon - ultime notizie delle 17:36:57 di martedì 18 aprile 2023

La sindrome dell'intestino irritabile o sindrome del colon irritabile (SII o IBS dall'inglese irritable bowel syndrome, o anche irritable bowel disease o IBD), chiamata anche colite spastica, è un disturbo della funzione intestinale caratterizzato da dolore addominale in relazione a cambiamenti dell'alvo (o in senso stitico o in senso diarroico) e con segni di alterata defecazione e meteorismo.