Formula flop - ultime notizie delle 06:07:18 di giovedì 22 settembre 2022

Le vetture di Formula 1 sono monoposto usate per correre nella massima formula dell'automobilismo mondiale, la F1; nel corso del tempo hanno cambiato più volte il loro aspetto, anche radicalmente, sia per effetto delle invenzioni e intuizioni di progettisti e costruttori, sia per rispettare i mutevoli parametri del regolamento, che più volte è intervenuto a limitare gli eccessi di talune soluzioni, o a ridefinire alcuni parametri (ad esempio, la cilindrata dei motori), spesso per ragioni di sicurezza.