Depressione estiva - ultime notizie delle 10:12:42 di sabato 22 luglio 2023

In meteorologia la depressione d'Islanda, detta anche ciclone subpolare, è un'area di bassa pressione che si forma/staziona in modo semi permanente nell'Oceano Atlantico settentrionale, presso l'omonima isola. La sua gemella sull'Oceano Pacifico settentrionale è la depressione delle Aleutine, che staziona in modo quasi permanente sulle isole omonime, situate a ovest dell'Alaska.