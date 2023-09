Terremoto Campi - ultime notizie delle 08:47:13 di venerdì 8 settembre 2023

I Campi Flegrei (dal greco antico φλέγω, phlégō, "brucio") sono una vasta area situata nel golfo di Pozzuoli, a ovest della città di Napoli e del suo golfo. L'area è nota sin dall'antichità per la sua vivace attività vulcanica. È un antico supervulcano. L'area flegrea comprende in particolare i comuni di Napoli, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania, Bacoli e Monte di Procida.