Monete rare - ultime notizie delle 10:04:46 di mercoledì 11 ottobre 2023

Le monete del dollaro statunitense vengono coniate ogni anno negli Stati Uniti d'America a partire dal 1792. Vi sono sei tagli in circolazione: 1 centesimo (detto informalmente penny o cent), 5 centesimi (nickel), 10 centesimi (dime), 25 centesimi (quarter dollar), 50 centesimi (half-dollar) e 1 dollaro (il dollaro esiste anche in forma cartacea). Tutte queste monete, realizzate dalla United States Mint (l'organismo che riunisce le zecche nazionali statunitensi e che conia anche monete commemorative riservate ai collezionisti), vengono consegnate alle 12 Federal Reserve Banks (le banche della Federal Reserve), che a loro volta hanno la responsabilità di immetterle in circolazione e/o ritirarle.