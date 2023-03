Festa sorpresa - ultime notizie delle 02:10:52 di sabato 11 marzo 2023

Festa a sorpresa per Topolino (Mickey's Surprise Party) è un cortometraggio d'animazione pubblicitario della serie Mickey Mouse del 1939 prodotto da Walt Disney e diretto da Hamilton Luske. Vi vengono sponsorizzati i prodotti Nabisco. Più breve degli altri corti della serie, è noto per essere il primo film Disney pubblicitario e determina la prima apparizione di Topolino e Minni con il nuovo design creato da Fred Moore. Fu distribuito negli Stati Uniti dalla stessa Nabisco il 18 febbraio 1939. Successivamente fu proiettato alla Fiera di New York del 1939.