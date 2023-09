Trieste cadavere - ultime notizie delle 19:30:05 di lunedì 25 settembre 2023

Curiosità: Trieste (, AFI : /triˈɛste/; Triéste in dialetto triestino; Triest in tedesco e in friulano; Trst in sloveno) è un comune italiano di 198 173 abitanti, capoluogo della regione italiana a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, affacciato sull'omonimo golfo nella parte più settentrionale dell'Alto Adriatico, fra la penisola italiana e l'Istria, a qualche chilometro dal confine con la Slovenia, nella regione storico-geografica della Venezia Giulia, di cui è la città più popolosa.