Bonus trasporti - ultime notizie delle 02:20:55 di sabato 30 luglio 2022

La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire da martedì 1º luglio 2003 attraverso il quale ogni automobilista ha inizialmente assegnati 20 punti, in caso di infrazione delle norme del codice della strada se ne vede togliere alcuni e dovrà superare nuovamente l'esame di teoria e l'esame di guida qualora dovesse arrivare a perderli tutti (in quanto la perdita di tutti i punti causa la revisione automatica della patente). Per osservare i punti patente consultare il sito ufficiale italiano.