Nessuna traccia - ultime notizie delle 09:02:54 di mercoledì 8 febbraio 2023

Ellie Williams è un personaggio immaginario e protagonista della serie videoludica di Naughty Dog The Last of Us, composta da The Last of Us, The Last of Us: Left Behind e The Last of Us Parte II. Nei videogiochi la sua interprete è l'attrice Ashley Johnson e la doppiatrice italiana invece è Gea Riva. Nella serie tv HBO, Ellie è interpretata dall'attrice Bella Ramsey.