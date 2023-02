Incastrati recensione - ultime notizie delle 20:04:16 di lunedì 27 febbraio 2023

Chi ha incastrato Roger Rabbit (Who Framed Roger Rabbit) è un film statunitense a tecnica mista del 1988 diretto da Robert Zemeckis e prodotto dalla Amblin Entertainment di proprietà di Steven Spielberg insieme alla Touchstone Pictures, che combina attori in carne e ossa e personaggi di animazione (animati da Richard Williams), e offre un'opportunità unica di vedere insieme in un solo film personaggi di cartoni animati di vari studi (Disney, Warner Bros. e diversi cartoni americani).