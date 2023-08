Home Destiny - ultime notizie delle 00:13:25 di mercoledì 9 agosto 2023

My Home, My Destiny (Doğduğun Ev Kaderindir) è un serial televisivo drammatico turco composto da 43 puntate suddivise in due stagioni, trasmesso su TV8 dal 25 dicembre 2019 al 12 maggio 2021. È diretto da Çağrı Bayrak, scritto da Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Defne Gürsoy, Doruk Erengül, Seray Şahiner, Selcan Özgür, Berrin Tekdemir e Firuze Engin, prodotto da OGM Pictures ed ha come protagonisti Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol e Engin Öztürk. È stata adattata dal libro Camdaki Kız della scrittrice Gülseren Budaçioğlu.