Fondi mercato - ultime notizie delle 11:51:39 di mercoledì 5 aprile 2023

Il fondo comune di investimento è un istituto di intermediazione finanziaria definito come "organismo di investimento collettivo del risparmio costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore" dal Testo unico della finanza nella legislazione italiana. L'analogo nell'ordinamento statunitense si chiama mutual fund e investe solo in azioni e obbligazioni a differenza di altri fondi (e.g. gli fondi speculativi); non è suddiviso in sottotipi.