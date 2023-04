Giro Sicilia - ultime notizie delle 06:29:30 di venerdì 14 aprile 2023

Il Giro di Sicilia 2023, ventisettesima edizione della corsa, valida come prova dell'UCI Europe Tour 2023 categoria 2.1 e come prova della Ciclismo Cup 2023, si svolge in quattro tappe dall'11 al 14 aprile 2023 su un percorso di 718 km con partenza da Marsala e arrivo a Giarre, in Italia.