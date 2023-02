Puntata Amici - ultime notizie delle 08:02:18 di sabato 25 febbraio 2023

La tredicesima edizione del talent show musicale Amici di Maria De Filippi è andata in onda nella sua fase serale dal 29 marzo al 27 maggio 2014 in prima serata su Canale 5 per dieci puntate con la conduzione di Maria De Filippi. Le prime cinque puntate insieme alla settima e all'ottava puntata sono andate in onda di sabato, la sesta e la nona puntata sono andate in onda di domenica, mentre la finale è andata in onda di martedì.