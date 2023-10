Getta spazzatura - ultime notizie delle 09:49:42 di domenica 1 ottobre 2023

Curiosità: Mohamed Lahouaiej-Bouhlel (in arabo محمد لحويج بوهلال‎, Muḥammad Laḥwiyyij-Būhlāl; M'saken, 3 gennaio 1985 – Nizza, 14 luglio 2016) è stato un terrorista tunisino residente in Francia, autore dell'attentato terroristico che ebbe luogo a Nizza il 14 luglio 2016; per sferrare tale attacco, Lahouaiej-Bouhlel si mise alla guida di un camion sul Lungomare degli Inglesi, dove ogni anno si tengono le celebrazioni per la festa nazionale francese, causando la morte di 87 persone e il ferimento di altre 307, per poi essere ucciso dalla polizia.