Navarro Jensen - ultime notizie delle 10:46:25 di sabato 10 settembre 2022

Tredici (13 Reasons Why, reso graficamente TH1RTEEN R3ASONS WHY) è una serie televisiva statunitense creata da Brian Yorkey basata sul romanzo 13 di Jay Asher. La storia ruota attorno alle vicende che seguono il suicidio dell'adolescente Hannah Baker, la quale ha registrato i tredici motivi che l'hanno spinta a togliersi la vita; per spostarsi nelle successive stagioni sulle vicende dei ragazzi della Liberty High.