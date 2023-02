Battaglia feroce - ultime notizie delle 02:50:16 di mercoledì 8 febbraio 2023

La battaglia di Nikolaevka (in russo: in russo: Бой под Николаевкой, traslitterato: Boj pod Nikoláevkoj; AFI: [ˈboj pət nʲɪkɐˈɫajɪfkǝj]), combattuta il 26 gennaio 1943 durante la seconda guerra mondiale, fu un feroce scontro tra le forze di occupazione dell'Asse e le truppe sovietiche. Ci fu da parte dei sovietici un attacco molto consistente che portò ad un caotico ripiegamento nella parte meridionale del fronte orientale e costituì la fase cruciale e risolutiva della ritirata, determinando l'annientamento delle truppe italiane, decimate da morti, feriti e prigionieri, con una minima parte in grado di uscire dalla sacca.