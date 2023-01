Contributi non - ultime notizie delle 06:26:57 di lunedì 30 gennaio 2023

Il contributo è una particolare tipologia di tributo, cioè un prelievo di ricchezza coattivo rientrante nel campo delle prestazioni patrimoniali imposte ( Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 23 ) che si situa come ordine intermedio tra la figura dell'imposta e quella della tassa. Si riconnette, come accade per la tassa, all'esecuzione dell'ente pubblico di particolari attività (come la realizzazione di un'opera) svolta nei confronti una specifica collettività.