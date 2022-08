Torino ecco - ultime notizie delle 12:10:47 di venerdì 12 agosto 2022

Torino ( AFI : /toˈrino/, ; Turin in piemontese [tyˈriŋ], ) è un comune italiano di 844 990 abitanti (al 31 maggio 2022), quarto comune italiano per popolazione e capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Piemonte. Cuore di un'area metropolitana, Torino è il terzo complesso economico-produttivo del Paese (insieme a Milano e Genova componeva il triangolo industriale negli anni del boom economico) e costituisce uno dei maggiori poli universitari, artistici, turistici, scientifici e culturali d'Italia. Nel suo territorio sono inoltre presenti aree ed edifici inclusi in due beni protetti dall'UNESCO: alcuni palazzi e zone facenti parte del circuito di residenze sabaude in Piemonte (patrimonio dell'umanità) e l'area delle colline del Po (riserva della biosfera).